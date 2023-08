Faune locale: Le raton laveur de plus en plus visible au Luxembourg

Au Grand-Duché, il est de plus en plus fréquent de se retrouver nez à nez avec un ou plusieurs ratons laveurs chez soi, rapportent nos confrères du «Tageblatt» , qui alertent sur les difficultés croissantes rencontrées par le Centre de soins pour la faune sauvage de Dudelange pour les répartir dans les parcs animaliers, lesquels ont tendance à saturer.

Aussi mignon soit-il, le raton laveur est considéré comme invasif et nuisible en Europe, où il n'a que très peu de prédateurs et sa population est en augmentation très rapide au Luxembourg comme dans les pays voisins, ce qui représente une menace pour la faune locale, en particulier pour les oiseaux nichant au sol. Contrairement à l'Allemagne, où ce problème est commun à plusieurs villes, le raton laveur est pour l'instant peu visible en milieu urbanisé au Grand-Duché. «Mais ce n'est qu'une question de temps avant que cela change», explique Marianne Jacobs de l'Agence nationale des forêts. Selon elle, «le raton laveur, comme tout animal sauvage, ne doit en aucun cas être nourri. Ni de manière active (ce qui est illégal et peut être puni d'amendes significatives), ni même de manière passive, c'est à dire en laissant accessible de la nourriture pour chats, des fruits ou notamment du compost, qu'il s'agit dans ce cas de recouvrir avec des couvercles appropriés». Avant d'ajouter: «un raton laveur arrive rarement seul».