Emoi en Alsace – Le «rayon vert» de la cathédrale de Strasbourg a disparu

Émoi en Alsace : Le «rayon vert» de la cathédrale de Strasbourg a disparu

Le «rayon vert» de la cathédrale de Strasbourg, qui illuminait les jours d'équinoxe un Christ en pierre, pourrait ne plus jamais apparaître.

Pied gauche de Juda

Ce «rayon vert», qui attirait des centaines de touristes et de curieux, apparaissait lors des équinoxes de printemps (le 20 ou 21 Mars à 11h38) et d'automne (le 22 ou 23 Septembre à 12h24) et «illuminait le Christ crucifié de la chaire» de la cathédrale, rappelle le site de l'édifice religieux. Le vitrail en question y avait été installé en 1876. Le soleil y traversait le pied gauche de Juda, ancêtre du Christ et fils de Jacob, pour produire le fameux rayon.