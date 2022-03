Ligue des champions - Finale : Le Real au sommet de l'Europe pour la 10e fois

On croyait le match fini mais Sergio Ramos a sauvé le Real, avant que Bale, Marcelo et Ronaldo crucifient l'Atlético. Le Real gagne 4-1 et décroche «la Decima».

Le Real Madrid a remporté la «Decima», sa dixième Ligue des champions, face à son voisin de l'Atlético, samedi à Lisbonne, à l'issue d'une finale renversant conclue 4-1 en prolongation.

Godin (36e) pensait avoir offert la première C1 de son histoire à l'Atlético, mais Ramos a concrétisé les assauts répétés du Real pour arracher une prolongation dans le temps additionnel (90e+3). L'Atlético a perdu pied au cours de la seconde période de la prolongation, encaissant trois buts par Bale (110e), Marcelo (118e) et Ronaldo (120e) sur penalty. Les «Merengue», déjà détenteurs du record de titres en C1, renouent avec leur glorieuse histoire, mise en sommeil depuis 2002 et leur dernière Coupe. L'histoire est cruelle pour l'Atlético, au budget au moins quatre fois inférieur à celui du Real, qui n'a pas su surfer sur l'euphorie de son titre fraîchement acquis en championnat.

Quarante ans après sa précédente finale de C1, perdue face au Bayern Munich, l'Atlético a frôlé l'exploit mais a craqué sous les coups de boutoir de son adversaire, qui a exercé une pression accrue au fil de la partie.