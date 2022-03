Football européen – Le Real en confiance, Paris battu à Nice

Le Real Madrid a étrillé la Real Sociedad 4-1 samedi lors de la 27e journée de Liga, et consolide sa place de leader (63 pts), huit points devant le Séville FC.

A quatre jours du choc contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale retour de Ligue des champios au Bernabéu, les Madrilènes ont encaissé un pénalty de Mikel Oyarzabal dès la 10e minute, mais ont réagi juste avant la pause grâce à deux sublimes frappes de loin signées Eduardo Camavinga (40e) et Luka Modric (43e), puis un pénalty de Karim Benzema (75e) et un dernier but de Marco Asensio (79e).