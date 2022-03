L'UE va enquêter : Le Real et le Barça ont-ils touché des aides illégales?

La Commission européenne va lancer mercredi une enquête formelle pour déterminer si sept clubs de football espagnols, dont le FC Barcelone et le Real Madrid, ont bénéficié d'aides d’État illégales.

Le Real Madrid et le Barça sont dans le viseur de la Commission européenne.

La Commission européenne s'est refusée à tout commentaire. Le commissaire à la Concurrence, l'Espagnol Joaquin Almunia, avait annoncé le 3 avril avoir été saisi de plaintes contre les aides accordées à sept clubs espagnols. Outre le Barça et le Real Madrid, les cinq autres clubs sont l'Athletic Bilbao, Osasuna, Valence, le Hercules et Elche. Ses services ont informé le gouvernement espagnol qu'ils avaient décidé de donner suite à ces plaintes avec l'ouverture d'une enquête approfondie, première étape d'une procédure d'infraction, a expliqué lundi le chef de la diplomatie espagnole, Jose Manuel Garcia-Margallo, au cours d'un point de presse à l'issue d'une réunion avec ses homologues à Bruxelles.

La Commission cherche à savoir si le régime fiscal dont bénéficient le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Athletic Bilbao et Osasuna, est compatible avec le droit européen. Bruxelles veut également vérifier la compatibilité des prêts accordés par la Communauté de Valence aux clubs de Valence, Hercules et Elche. M. Almunia veut comprendre les opérations immobilières autour des terrains du Real Madrid et de l'Athletic Bilbao.