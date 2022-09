Ligue des Champions : Le Real Madrid prêt à prolonger son règne

La Ligue des champions commence ce mardi soir, avec d'alléchantes affiches dès la première soirée. Le Real Madrid conservera-t-il sa couronne?

L'immuable Real Madrid gardera-t-il sa couronne? Champions d'Europe pour la 14e fois de leur histoire en mai, les Merengues, peu chamboulés cet été, débutent leur Ligue des champions 2022-2023 mardi (21h) par un déplacement à leur portée sur le terrain du Celtic Glasgow. Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger... et c'est tout. Alors que le FC Barcelone, Chelsea, le Paris Saint-Germain, Manchester United, City et les plus grands clubs d'Europe se sont lourdement renforcés cet été, le Real a préféré procéder à de simples petits ajustements.

Le plan du club est clair: conserver le même cadre et consolider à la marge l'effectif qui l'a porté vers les sommets d'Espagne et d'Europe la saison passée. Certes, il y a eu le départ de Casemiro vers Manchester United, et ceux, libres, d'Isco (Séville FC), Marcelo (Olympiakos), Gareth Bale (Los Angeles FC) et Luka Jovic (Fiorentina). Et puis, comment l'oublier, le recrutement manqué de Kylian Mbappé au début de l'été. Mais le plan de jeu de Carlo Ancelotti, le sorcier sexagénaire qui a soulevé sa 4e coupe aux grandes oreilles fin mai (un record), n'a pas bougé d'un iota.

Mêmes fondations

«Dans cette compétition, le Real Madrid a toujours été respecté, et il le sera toujours. Il va se passer ce qu'il s'est passé l'an dernier. Il y aura des surprises, mais on va se battre jusqu'à la fin, et, je l'espère, jusqu'à la finale», a souhaité Carletto lundi soir en conférence de presse d'avant-match. Lors de la Supercoupe de l'UEFA remportée 2-0 contre l'Eintracht Francfort à Helsinki le 10 août, le technicien italien a aligné exactement le même onze qui avait battu Liverpool en finale de la C1 quelques semaines auparavant.

Avec le départ de Casemiro, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, les deux jeunes espoirs français du Real, ont obtenu quelques minutes de jeu bienvenues au milieu du terrain depuis le début de saison. Et devant, Rodrygo, enfin revenu de blessure, a réintégré le onze samedi lors de la victoire 2-1 contre le Betis Séville en championnat à la place de Fede Valverde.

Avec un Karim Benzema lancé tout droit vers son premier Ballon d'Or (le 17 octobre) et qui rêve d'un 6e sacre continental pour égaler le mythique Paco Gento, un Luka Modric qui disputera son 100e match de Ligue des champions avec la Maison blanche, et un Thibaut Courtois toujours infranchissable, le Real Madrid est prêt à aborder cette nouvelle campagne continentale. D'autant que le tirage au sort a été plutôt clément avec les Merengues: dans le groupe F, le Real se retrouve avec le RB Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Et sans autre gros poisson.

Celtic, départ canon

Le Celtic, justement, a débuté sa saison de manière tonitruante: au lendemain de l'historique victoire 9-0 de Liverpool sur Bournemouth, le Celtic a écrasé Dundee United sur le même score le 28 août, marquant un nouveau record dans le championnat écossais. Les hommes d'Ange Postecoglou restent sur six victoires sur leurs six premiers matches de championnat. Une série parfaite qui s'est poursuivie avec un éclatant succès 4-0 samedi face aux finalistes de la dernière Ligue Europa et éternels rivaux, les Glasgow Rangers.

Dans le mythique Celtic Park, le Real Madrid cherchera à prolonger sa belle série de cinq victoires depuis le début de l'exercice 2022-2023... et à s'éviter des frayeurs comme lors de la phase de groupes de l'an passé. Sur cette dernière campagne, le Real s'était incliné 2-1 à domicile face au modeste Sheriff Tiraspol, avec un somptueux but luxembourgeois, et s'était fait très peur (2-1) face au Shakhtar Donetsk au Bernabeu.

Le Real Madrid va-t-il conserver son titre en Ligue des Champions? Oui Non

Et en cette saison scindée par le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre), Carlo Ancelotti, qui prendra sa retraite à la fin de son passage à la Maison blanche, a prévenu: «gagner six titres cette saison? C'est possible. On va se battre pour. Le Real se bat toujours pour gagner tous les titres possibles».

Le programme de la soirée Groupe E Dinamo Zagreb - Chelsea (18h45) Salzbourg - Milan AC (21h) Groupe F Celtic - Real (21h) Leipzig - Donetsk (21h) Groupe G Dortmund - Copenhague (18h45) Séville FC - Manchester City (21h) Groupe H PSG - Juventus (21h) Benfica - Maccabi Haïfa (21h)