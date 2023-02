Football: Le Real Madrid remporte le Mondial des clubs

Le Real Madrid a conquis sa cinquième couronne dans le Mondial des clubs samedi en dominant les Saoudiens d'Al Hilal, 5-3, au terme d'une finale au score fleuve à Rabat, au Maroc, et soulève ainsi le centième trophée de l'histoire du club selon le décompte de la «Maison blanche».

Les Espagnols ont globalement dominé la partie avec cinq buts signés Vinicius (13e, 69e), Fede Valverde (18e, 58e) et Karim Benzema (54e), de retour de blessure, mais ont été quelque peu inquiétés par les valeureux Saoudiens, champions d'Asie en titre, qui ont répliqué par trois buts de Moussa Marega (26e) et Luciano Vietto (63e et 79e).