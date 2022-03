Supportrices : Le Real Madrid se lance dans la petite culotte

Le roi du merchandising, va étendre pour la première fois sa gamme de produits à la ...lingerie féminine, a affirmé mercredi le quotidien sportif Marca.

Aux côtés des maillots de ses footballeurs et autres multiples objets de la vie quotidienne, les supporteurs et supportrices du Real vont pouvoir bientôt acheter des slips et soutien-gorges arborant le célèbre écusson du club. Hélas, pour ceux qui auraient pu songer à d'aguichants cadeaux de Noël, la gamme de lingerie élaborée pour le Real par la société «Little Kiss», ne sera disponible qu'en mars, a précisé Marca.