Liga - 13e journée : Le Real Madrid se soigne à Eibar

Convalescent, le Real Madrid s'est imposé au forceps dimanche à Eibar (2-0) en Championnat d'Espagne pour panser ses plaies après la gifle subie le week-end dernier face au FC Barcelone.

Toni Kroos et le Real Madrid sortent le tête de l'eau. AFP/Ander Gillenea

Devant une valeureuse équipe basque, le Real a misé sur les coups de pieds arrêtés lors de cette 13e journée: tête de Gareth Bale après un corner en deux temps (43e) et penalty généreux transformé par Cristiano Ronaldo (82e). Ce succès devrait faire du bien aux Madrilènes, contraints de réagir après l'humiliation vécue lors du clasico la semaine dernière (4-0). Au classement, le Barça (1er, 33 pts) conserve la tête devant l'Atletico Madrid (2e, 29 pts) et le Real (3e, 27 pts), qui se maintient sur le podium. A l'inverse, Valence (9e, 19 pts) s'en éloigne après s'être incliné 1-0 à Séville (10e, 18 pts), ce qui place dans une situation encore plus inconfortable le technicien valencien Nuno Espirito Santo.

Cela va mieux en revanche pour Rafael Benitez, entraîneur du Real Madrid: "Tous les joueurs ont fait un match sensationnel, a commenté le technicien, confirmé dans ses fonctions en début de semaines. Il était important d'obtenir ces trois points et de le faire avec un esprit de sacrifice." Symbole de ce rebond, Bale a retrouvé son efficacité offensive alors que son dernier but madrilène remontait à un doublé fin août contre le Betis Séville (5-0). Sur un corner joué en deux temps, Luka Modric a expédié un centre que le Gallois a catapulté au fond d'une tête au premier poteau (43e).

Ronaldo manque puis marque

Le Real Madrid a néanmoins été beaucoup gêné par le jeu intense et sans complexe d'Eibar dans le traquenard du petit stade municipal d'Ipurua (6.300 places). Le gardien madrilène Keylor Navas a été contraint de s'interposer à plusieurs reprises (13e, 19e, 62e). Il n'a certes pas été aidé par une défense très expérimentale en raison des absences sur blessures de Sergio Ramos, Raphaël Varane et Marcelo. Et en attaque, le Real a eu recours à de longs ballons à destination de Ronaldo et Bale, associés en pointe tandis que débutait sur le banc le Français Karim Benzema, fragilisé depuis un mois par sa mise en cause dans l'affaire du chantage présumé à la "sex-tape".

A la veille de l'annonce des trois finalistes du Ballon d'Or 2015 lundi, Cristiano Ronaldo a d'ailleurs beaucoup gâché: face-à-face raté avec le gardien (15e), ciseau acrobatique manqué (55e), frappe dans le petit filet extérieur seul face au portier (71e)... Et il a fallu un plongeon de Lucas Vazquez dans la surface pour que l'arbitre siffle un penalty très sévère. Ronaldo l'a transformé (82e), soit son 9e but dans cette Liga, loin derrière le Barcelonais Neymar (14 buts), actuel "pichichi".

Benzema, bonne entrée en jeu

Jusqu'au bout, Eibar a poussé, et jusqu'au bout, le Real a tremblé, même si Benzema, auteur d'une bonne entrée en jeu à la 85e minute, a bien falli inscrire un troisième but d'une belle frappe enroulée qui a frôlé le poteau (90e+2). Peu importe: après la gifle du clasico (4-0) et après la victoire poussive mercredi face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions (4-3), la "Maison blanche" s'est remise dans le droit chemin, sans encaisser de but.

Tout l'inverse de Valence, qui a vécu une soirée compliquée à Séville, finissant à neuf après les exclusions de Joao Cancelo (35e) et Javi Fuego (78e), à chaque fois pour deux cartons jaunes. Transparents, les Valenciens n'ont quasiment pas existé au stade Sanchez-Pizjuan. Et Séville, bien que privé des Français Kevin Gameiro (malade) et Benoît Trémoulinas (tendon d'Achille), s'est logiquement imposé sur un but de Sergio Escudero à la réception d'une passe splendide d'Ever Banega (50e).

(L'essentiel/AFP)