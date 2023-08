Le Real ne cherche pas de n9 ni de gardien selon Carlo Ancelotti

Bellingham attaquant?

En attaque, le Real s'apprête à débuter sa saison sans numéro 9 de calibre international, après le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite. Ancelotti s'est dit «très satisfait de l'état de son effectif». «Devant, on est très bien. On a différentes options. Deux joueurs sont arrivés et ils offrent un plus» a-t-il ajouté.

Recruté pour 103 millions d'euros, la pépite anglaise Jude Bellingham devrait occuper un rôle central dans le dispositif madrilène, plus avancé qu'à Dortmund ou en sélection. «Je crois qu'il a un impact plus grand sur l'adversaire s'il joue plus haut. Il est plus dangereux s'il joue comme avant-centre», a assuré Ancelotti.