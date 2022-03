Le Real paierait 55 millions pour Ribéry

Selon As, le club madrilène est prêt à mettre le prix pour l'international français du Bayern, après avoir dépensé 93 millions pour le Portugais Cristiano Ronaldo et 65 millions pour le Brésilien Kaká.

Le quotidien qui n'identifie pas ses sources écrit «Franck Ribéry jouera pour le Real Madrid et sera le troisième transfert le plus cher de l'été pour Florentino Pérez», président du club madrilène. Après plusieurs réunions avec Zinédine Zidane, conseiller du président et Jorge Valdano, directeur général, M. Pérez a décidé de «se battre» pour faire venir Ribéry qu'il considère comme le troisième et dernier grand transfert stratégique pour son équipe.