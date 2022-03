Coupe du roi : Le Real s'approche de la demi-finale

Madrid a battu Valence (2-0) grâce à un but de Benzema et un but contre son camp de Guardado, mardi à domicile, en quart de finale aller de la Coupe du Roi.

Le score ne reflète pas tout à fait une rencontre qui aura vu Valence faire presque jeu égal avec son adversaire. AFP

Sans être brillants, les Madrilènes, qui jouaient gros sur ce match vu leur position en championnat d'Espagne où ils pointent à 18 longueurs du FC Barcelone, ont assuré l'essentiel face à un Valence accrocheur. Mais le score ne reflète pas tout à fait une rencontre qui aura vu Valence faire presque jeu égal avec son adversaire, manquant toutefois de réalisme en attaque.

Dans un match ouvert, le futur adversaire du Paris SG en 8e de finale de la Ligue des champions a en effet sollicité à plusieurs reprises la défense peu habituelle - Carvalho et Albiol au lieu de Pepe-Ramos, absents l'un pour blessure, l'autre pour suspension - des locaux. Une fois de plus pour les «Merengue», le salut sera donc venu du contre: Essien, préféré à Arbeloa à droite, lançait la machine au milieu, transmettait à Khedira qui décalait bien Benzema. Le Français, un rien en retrait depuis quelques matches, retrouvait toute son efficacité au moment de conclure du droit (1-0, 37e).

Puis, alors que Jonas avait eu la balle d'égalisation au bout du pied pour Valence, les Madrilènes réalisaient le break à la suite d'un but contre son camp de Guardado sur un centre de Coentrao (2-0, 73e). Dans la foulée, le gardien Guaita, par deux arrêts spectaculaires sur des frappes à bout portant de Ronaldo (78e, 80e), maintenait un mince espoir pour les siens en prévision du match retour, programmé mercredi prochain.