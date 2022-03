Liga - 20e journée : Le Real s'échappe, ses poursuivants piétinent

Avec un Cristiano Ronaldo revigoré, l'équipe de Zidane a dompté la Real Sociedad (3-0) dimanche, profitant des faux pas de Barcelone et Séville pour s'échapper en tête.

Passeur puis buteur, Ronaldo a enfin retrouvé une efficacité digne d'un quadruple Ballon d'or: au stade Santiago-Bernabeu, c'est le Portugais qui a lancé plein axe Mateo Kovacic, auteur de l'ouverture du score (38e) lors de l'affiche de cette 20e journée. Et les rôles se sont inversés sur le deuxième but madrilène (51e), inscrit d'un subtil ballon piqué par «CR7» (13 buts en Liga). Alvaro Morata a scellé la marque d'une tête plongeante (83e) et la Real Sociedad a fini à dix après l'exclusion d'Inigo Martinez (74e).