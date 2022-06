Italie : Le réalisateur Paul Haggis arrêté pour agression sexuelle

Le réalisateur et producteur canadien Paul Haggis a été arrêté dans le sud de l’Italie sous le soupçon d’agression sexuelle «aggravée» à l’encontre d’une étrangère, selon la presse italienne.

Le réalisateur et scénariste est «sérieusement soupçonné des crimes d’agression sexuelle et dommages corporels aggravés, crimes commis à l’encontre d’une jeune femme étrangère», ont indiqué les agences ANSA et AGI citant le procureur de Brindisi. Paul Haggis a démenti ces allégations. «Faites des enquêtes dès que possible, je suis totalement innocent», a-t-il déclaré par l’intermédiaire de son avocat italien, Michele Laforgia, selon les agences.