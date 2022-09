Au Luxembourg : Le rebond du Covid se confirme, forte hausse des cas chez les 5-14 ans

LUXEMBOURG – 1 300 personnes ont été testées positives au Covid, la semaine dernière, en hausse de 30%. Le taux d'incidence chez les enfants et ados explose de 116%.

En revanche, aucun nouveau décès en lien avec le Covid n'est à déplorer, pour la semaine du 19 au 25 septembre. Dans les hôpitaux, onze nouvelles admissions de patients Covid positifs confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre six la semaine précédente. Un seul patient se trouve aux soins intensifs. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 54 ans.

Taux de positivité et taux d’incidence

Le taux d'incidence est passé à 201 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, contre 155 cas pour 100 000 habitants pour la semaine précédente. Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence augmente dans tous les groupes d’âge. La plus grande augmentation est enregistrée chez les 5-14 ans (+116%) ainsi que chez les 95+ ans (+63%).

Source de contamination

Le cercle familial est la source la plus fréquente (26%), suivi par les voyages à l’étranger (17%), l’éducation (9%) et le travail (8%). La part des sources indéterminées diminue (29%).

Vaccination

Pour la semaine du 19 septembre au 25 septembre 2022, 1 879 doses ont été administrées: seize personnes ont reçu une première dose, 31 ont reçu une deuxième dose, 106 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 1 701 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 25 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 26 septembre à 1 290 631.

Surveillance des eaux usées

Le niveau de contamination des treize stations d’épuration analysées au cours des semaines 37 et 38 de 2022 montre une prévalence élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, selon le dernier rapport du LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology).