Rhume : Le réchauffement climatique rend les pollens de plus en plus agressifs

Le nombre de personnes souffrant de rhume des foins pourrait augmenter à l’avenir si le réchauffement climatique progresse.

L’allergologue ne manque pas de souligner que «les pollens deviennent de plus en plus agressifs du fait du réchauffement climatique». Elle précise que «la hausse des températures entraîne une production de pollens plus importante des végétaux». De plus, «les pics de pollens sont plus intenses» et «la période pollinique est plus longue». Egalement interrogée par Franceinfo, l'allergologue Dina Kabirova rappelle que «si la saison allergique dure plus longtemps, les effets sur les patients seront plus graves. Plus une allergie dure, plus elle abîme».