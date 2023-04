France: Le récit effroyable des derniers instants de Leslie et Kevin

Leslie, 22 ans, et Kevin, 21 ans, ont été battus à mort lors d’une attaque qui a duré deux ou trois minutes. DR

Une violence insoutenable, inimaginable. Un «carnage», résume Le Parisien. Grâce à leurs investigations et aux auditions des suspects, les enquêteurs ont pu reconstituer avec précision le scénario de la mort de Kevin et Leslie, survenue fin novembre 2022, dans l’ouest de la France. Ce récit effroyable tourne autour de quatre individus. Il y a d’abord Tom, le personnage central de cette sombre histoire. Le jeune homme de 22 ans est un ancien flirt de Leslie et un prétendu ami de Kevin. Ses complices sont Nathan, un de ses proches, ainsi qu’Enzo et Mickaël, tous des consommateurs de drogues dures.

«Mon rôle, c’était de prêter ma voiture. Tom, Nathan et Micka, de les tuer», confiera Enzo en garde à vue. Après cinq mois d’enquête, les gendarmes pensent avoir déterminé le mobile du double meurtre: d’un côté, Tom se sentait trahi, humilié et menacé par Kevin, qui avait séduit Leslie sous son nez. La jeune femme, dont il était toujours amoureux, le rabaissait et lui réclamait un remboursement sur fond de trafic de drogues. Cette nuit du 25 au 26 novembre 2022, Kevin et Leslie quittent leur «soirée blanquette de veau» et rejoignent le domicile de Tom, où ils ont prévu de dormir. Celui-ci, qui n’est pas censé passer la nuit chez lui, prétexte un passage en coup de vent pour «leur faire un petit coucou».

Tom a achevé Kevin Nathan

Tom prévient Nathan et Mickaël, qui patientent non loin de la maison. L’attaque se déroule en deux ou trois minutes. Armé d’un marteau, Nathan se précipite sur Kevin et lui assène plusieurs coups, pendant que Tom maîtrise Leslie. Enzo, resté dans sa voiture, entend les cris de terreur de la jeune femme. «Tom m’a demandé de l’aide pour assommer Leslie. J’ai donné deux coups sur la tête de Leslie. Elle est tombée direct. Tom a achevé Kevin alors qu’il était encore vivant», racontera Nathan aux gendarmes. Avant de s’effondrer, Leslie parvient à murmurer: «Pourquoi, Tom?»

Les complices chargent ensuite les corps des victimes dans le coffre de la voiture. Le chien Onyx, lui, est enfermé dans la salle de bains. Alors que le groupe prend la fuite en voiture, l’impensable se produit: des bruits se font entendre à l’arrière. Les meurtriers comprennent alors que Leslie est encore vivante. Tom l’achève de sang-froid, à coups de pelle, puis insulte les dépouilles des deux victimes. C’en est trop pour Enzo, qui demande à quitter les lieux. Ne sachant pas trop quoi faire des corps, le groupe les cache sous une toile de tente et concentre son énergie sur le nettoyage de la maison de Tom.

Corps recouverts de chaux

Dans la nuit du 28 au 29 novembre, les complices décident d’enterrer les corps dans un bois situé à quelques kilomètres de chez Nathan. Mais tout ne se passe pas comme prévu. «On met Leslie dedans, car le trou est pour un seul corps. Le terrain n’est pas très facile à creuser, du coup, on décide d’aller ailleurs pour mettre Kevin», expliquera Nathan. Le corps du jeune homme est finalement enterré dans une décharge située en pleine nature. Les deux cadavres sont recouverts de chaux vive. Fin février 2023, Tom est le premier suspect interpellé dans cette sombre affaire.

Nathan n’a pas pu exécuter Onyx Le groupe a d’abord tenté d’empoisonner le chien de Leslie en l’enfermant plusieurs jours dans la salle de bains de Tom en compagnie de boulettes de boeuf à la mort-aux-rats. Cette stratégie n’ayant pas fonctionné, Tom a chargé Nathan d’exécuter Onyx avec le fusil de chasse de Kevin. «Je lui ai menti (…). Je n’ai pas pu le tuer. Je suis allé jusqu’en Dordogne où je l’ai lâché», a confié Nathan. Pour l’heure, Onyx reste introuvable. Facebook