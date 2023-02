Le récital à 71 points de Damian Lillard, un joueur à part

Damian Lillard est-il le joueur le plus sous-estimé de l'histoire de la NBA? Le meneur des Portland Trail Blazers a affolé les compteurs dimanche soir, inscrivant 71 points dans la victoire contre les Houston Rockets (victoire 131 - 114) pour égaler la meilleure marque de la saison détenue par Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers). Le meneur est, en outre, passé à une unité d'égaler le record de Klay Thompson du nombre de paniers à trois points inscrits dans un match.

Une performance XXL qui n'a rien d'une poussée de fièvre passagère, tant le joueur marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. Sa victoire «au buzzer» au concours à trois points fut l'un des (rares) grands moments du All Star Game à Salt Lake City, le week-end précédent. Leader incontestable et incontesté des Blazers, il a reçu l'ovation qu'il méritait à la fin du match. «Je dois essayer de faire ce que je peux pour m'assurer que nous gagnons. Je voulais être en mode attaque. Je l'ai fait et je suis resté agressif», a-t-il simplement déclaré à la fin du match.