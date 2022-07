Météo: Le record de chaleur n'a pas été battu au Luxembourg

Le Luxembourg et le reste de l'Europe font face à une vague de chaleur.

Ces mesures officielles sont réalisées dans la station d'enregistrement historique située à côté de l'aéroport. Des températures plus élevées peuvent être observées à d'autres endroits du pays, mais en l'absence d'instruments de mesure scientifiques, ils ne peuvent pas être certifiés. Ainsi le record officiel mentionné ci-dessus a probablement été battu «officieusement» au même moment dans l'est du pays.

Où fait-il le plus chaud au Luxembourg?

Les alentours de la Moselle enregistrement régulièrement les températures les plus hautes lors des pics de chaleur, tout comme la vallée de l'Alzette. Cela s'explique par l'altitude, les villes situées dans l'est étant les plus basses du Luxembourg (130 m à Wasserbillig). «400 mètres équivalent en moyenne à 4 degrés de différence», explique Luca Mathias.