Au Luxembourg: Le record de chaleur pour un mois de décembre va-t-il être battu?

LUXEMBOURG – 14,7°C, c'est le record actuel de chaleur pour un mois de décembre au Grand-Duché. On attend «entre 14 et 16°C» ce samedi, les paris sont lancés. L'hiver, lui, devrait arriver après le Nouvel An.

Editpress/Vincent Lescaut

Quitte à finir l'année, autant le faire avec exception. Ce samedi 31 pourrait devenir le jour le plus chaud pour un mois de décembre depuis le début des relevés officiels en 1947. Le record en cours a été enregistré le 17 décembre 2019, où il avait fait 14,7°C. Cette fois, les premières prévisions tablent sur des maximales entre «14 et 16°C», note MeteoLux. Le record, bien malheureux, disons-le, pour la saison, pourrait donc tomber à quelques heures de se mettre à table pour le Nouvel An.

«C'est encore très difficile à dire (…) On aura peut-être un peu plus de certitudes jeudi ou vendredi», glissait mardi à L'essentiel, avec prudence, Luca Mathias, météorologue basé à la station du Findel. Après avoir connu des températures négatives mi-décembre, le mercure est remonté depuis, pour atteindre des seuils printaniers, supérieurs aux normales de saison. «Un flux dépressionnaire de secteur sud-ouest à ouest s'est imposé depuis le 19 décembre. Des masses d'air nettement plus douces, d'origine maritime, ont été dirigées vers nos régions», justifie Luca Mathias.

L'hiver pourrait arriver «après le Nouvel An»

Des écarts pas forcément évidents à encaisser pour les résidents, d'autant que les températures enregistrées durant quelques jours avant le 18 décembre étaient cette fois «plus froides que la normale». Mais l'hiver va-t-il finir par vraiment s'installer? «Après le Nouvel An, la tendance montre une baisse possible des températures, vers des valeurs à nouveau plus proches des normales de saison», répond Luca Mathias.

De quoi battre le record de froid enregistré le 1er janvier 1979, avec -17,8°C? Impossible à dire. Jusqu'à présent, le record absolu de froid au Luxembourg reste les -20,2°C du 2 février 1956.