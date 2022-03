Le record du 50 m papillon féminin faussé

Établi mardi à Sydney aux Championnats d'Australie par la Suédoise Therese Alshammar, il n'a pas été homologué car elle a nagé avec deux combinaisons.

"Son record du monde est effacé", a déclaré Ian Hanson, porte-parole de la Fédération australienne. "Therese Alshammar a été disqualifiée de la série à laquelle elle avait participé au début de la matinée". Et d'ajouter: "Les juges ont établi qu'elle portait deux combinaisons, ce qui est contraire aux règlements de la Fédération australienne, adoptés l'année dernière pour cette compétition".

"Elle a protesté contre cette décision et cet appel est examiné par la juge des compétitions féminines", a précisé M. Hanson. Therese Alshammar, 31 ans, autorisée à s'aligner aux Championnats d'Australie en tant qu'athlète étrangère dans le cadre de son programme d'entraînement, avait amélioré son record du monde du 50 m papillon, le portant à 25 sec 44/100 en séries dans la matinée.

Cou et chevilles doivent être laissés libres

La fédération australienne avait interdit la superposition de deux combinaisons après les jeux Olympiques de Pékin, où certains nageurs en avaient porté plusieurs afin d'améliorer leur flottabilité et de réduire les frottements.

Le Comité exécutif de la Fédération internationale (Fina) a adopté le 14 mars une série de mesures concernant les combinaisons. La nouvelle réglementation stipule qu'elles ne doivent pas couvrir le cou, ni se prolonger au-delà des épaules et des chevilles, et que les nageurs ne peuvent pas porter plus d'une combinaison.