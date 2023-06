Au Luxembourg: Le recours collectif, ce n'est pas pour demain

Éviter des procédures longues et coûteuses

L'Union des consommateurs (ULC) saluait, elle, au contraire l'initiative du gouvernement inspirée de diverses failles constatées à l'étranger, où le recours collectif permet d'éviter, quand c'est possible, des procédures judiciaires souvent longues et coûteuses et «d'aller plus rapidement à une solution», confie Bob Schmitz de l'ULC.