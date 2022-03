Afrique du Sud : Le recours de l'ex-président Zuma a été rejeté

La justice sud-africaine n’a pas donné suite au recours de l’ancien président Jacob Zuma, accusé de corruption, et qui doit être jugé courant avril.

L’ancien chef d’État de 79 ans est accusé d’avoir touché des pots-de-vin du groupe français de défense Thales dans une affaire vieille de plus de vingt ans. Il est poursuivi pour seize chefs d’accusation d’escroquerie, corruption et racket. Thales est également inculpé pour corruption et blanchiment d’argent.