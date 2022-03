Le Red Bull Cola est dans le collimateur

LUXEMBOURG - La présence de cocaïne dans des lots de Red Bull Cola en Allemagne a fini par mettre la puce à l'oreille de la

sécurité alimentaire.

«Nous cherchons les endroits où le Red Bull Cola est distribué pour y collecter des échantillons et les analyser. La contamination n'est pas constante», confiait lundi le chef de service de la sécurité alimentaire, Patrick Hau.

La présence de cocaïne dans les cannettes de Red Bull Cola ne présente cependant aucun danger pour la santé tant les quantités sont infimes. Idem, aucune chance de ressentir les effets psychotropes de la drogue. Mais ces traces de cocaïne posent un problème de classification. Les lots sont à classer dans les «drogues et médicaments» et non dans les «denrées alimentaires».