Politique au Luxembourg: Le référendum communal devrait être favorisé

La refonte de la loi communale, actuellement en discussion, prévoira notamment «une modernisation de l'outil du référendum», a indiqué lundi Mireille Cruchten, du ministère de l'Intérieur, lors de la Journée du travail social dans les communes, organisée par le Syvicol. L'idée est de lui «donner plus de place et de l'utiliser plus souvent qu'aujourd'hui».