Acier au Luxembourg: ArcelorMittal Rodange s'est réinventée pour éviter la fermeture

Autant de réalisations qui font la fierté du site luxembourgeois, qui fêtait jeudi ses 150 ans d’existence en présence du Grand-Duc Henri. Un anniversaire symbolique que l’usine a bien failli pourtant ne pas pouvoir célébrer. Il y a une dizaine d’années, le géant de la sidérurgie laissait, en effet, entrevoir sa fermeture. Mais le combat des syndicats et des salariés pour aider à pérenniser le site a finalement payé, s’est félicité jeudi, l’OGBL, arguant «qu’aujourd’hui, Rodange est devenu un fleuron de l’industrie luxembourgeoise et un exemple au sein du groupe ArcelorMittal».

«Investissements majeurs»

«En cinq ou six ans, on est parvenus à devenir le deuxième fournisseur européen de rails à gorge, embraie Henri Reding, CEO ArcelorMittal Rodange. Ce qui permet de débloquer des investissements majeurs». Comme une jauge à laser offrant un gain de temps important lors du changement de profils des produits longs manufacturés. L’usine et ses 230 salariés sous-traitants compris s’est ainsi spécialisée sur des petits lots de fabrication. Avec des volumes plus restreints, vendus plus chers.

Autre avancée, la création d’une «unité luxembourgeoise autosuffisante». «Tout l’acier que nous traiterons proviendra de nos fours électriques, alors qu’il vient d’Allemagne et de Pologne et est produit dans des hauts-fourneaux, avec trois fois plus d’émissions. On pourra proposer des produits les plus "verts" possible en vertu des technologies disponibles», entrevoit Henri Reding.