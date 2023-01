Sur la Toile: Le regard d'Ethan Mbappé sur Leo Messi fait le buzz

Rien n'échappe aux réseaux sociaux alors, forcément, quand Lionel Messi est accueilli par une haie d'honneur à son retour à l'entraînement, en France, certains ont observé l'attitude de ses coéquipiers et notamment du jeune Ethan Mbappé, 16 ans tout juste, frère de Kylian, qui s'entraîne avec les pros du PSG depuis quelques semaines.

Et les observateurs n'ont pas été déçus car le jeune frère de la star de l'équipe de France a posé sur l'Argentin un regard de défi qui a vite fait le tour des réseaux sociaux et a été détourné.

Cette détermination, les deux frangins l'ont eue à l'unisson au moment du 3e but de l'équipe de France le 18 décembre: une vidéo impressionnante publiée sur les réseaux sociaux et visionnée plus de 2,7 millions de fois démontre qu'à 16 ans, Ethan Mbappé a déjà un sacré mental.