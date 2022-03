Le régime fou de Hugh pour «Wolverine»

Pour incarner le superhéros,

l’acteur australien a dû

prendre sept kilos de muscles.

C’est un Hugh Jackman à la musculature impressionnante que l’on retrouve dans «X-Men Origins: Wolverine», dès aujourd'hui sur les écrans français. Il aura fallu un an d’entraînement intensif, à raison d’une heure et demie par jour, à la star australienne pour afficher cette impressionnante sil-houette. Mais pas seulement. «Je me suis rendu compte que le résultat dépend à 30% de l’exercice physique et à 70% de l’alimentation», a expliqué Hugh Jackman, 40 ans, au Daily Mail.

«Cela veut dire se lever à 4 h du matin, manger des blancs d’œufs et, trois heures plus tard, du poulet ou du saumon accompagné d’ennuyeux légumes cuits à la vapeur et de riz complet, et ainsi de suite toutes les trois heures. Pas de féculents après le déjeuner, et un total de 4000calories par jour». Hugh Jackman s’est tellement transformé que cela a perturbé son épouse. «Elle m’a dit: "C’est ridicule, regarde-toi. Je ne sais pas qui tu es"», a-t-il raconté.