Après les émeutes à Téhéran – Le régime iranien décapite l'opposition

Les capitales occidentales, déjà engagées dans un bras de fer avec Téhéran sur son programme nucléaire, ont aussi dénoncé les violences. Le ministre allemand des Affaires étrangères Guido Westerwelle a condamné "l'action brutale" des forces de l'ordre. "J'appelle les responsables à Téhéran à faire tout pour éviter une nouvelle escalade de la situation et mettre fin à la violence", a-t-il insisté. "La communauté internationale va regarder et ne détournera pas les yeux". Le chef de la diplomatie britannique David Miliband a jugé "particulièrement perturbantes" ces informations faisant état d'une violente répression le jour même de l'Achoura et appelé le régime à respecter les droits de l'Homme. À Paris, le Quai d'Orsay a répété "sa grande anxiété" et "sa condamnation des arrestations arbitraires et des violences commises contre de simples manifestants".