Lutte contre le cancer : Le Relais pour la Vie a permis de récolter 538 734 euros

LUXEMBOURG – La Fondation Cancer a annoncé hier la somme récoltée lors du Relais pour la Vie des 26 et 27 mars.

Elle s’est clôturée à 538 734 euros et le nombre de participants a été de 8 772, soit un peu moins qu’en 2021 (614 000 euros et 10 610 participants). Mais «vu l’actualité, cela reste une très belle mobilisation», se réjouit Claudia Gaebel, de la Fondation. Ces fonds serviront à financer la prévention, les services gratuits proposés aux patients et à leurs familles, mais aussi à aider financièrement des familles très vulnérables.