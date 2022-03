Le remboursement des soins est une vraie plaie

LUXEMBOURG - Les Européens ont le droit de se faire soigner dans un autre pays de l'UE.

Un patient peut se faire rembourser des soins non hospitaliers prestés à l'étranger, même s'ils sont disponibles dans son pays. Et ce depuis que la Cour de justice européenne a donné raison aux plaignants luxembourgeois Decker et Kohll.