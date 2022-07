Luxembourg : Le remboursement rapide patine pour les soins de santé

Lancé en octobre de l'année dernière, le nouveau dispositif est censé faciliter le traitement et in fine accélérer les remboursements de soins de santé. «Les médecins doivent s'enregistrer sur une plateforme prévue à cet effet. Les factures médicales peuvent alors être munies d'un QR code qui, une fois scanné, permet de transmettre la facture à la CNS», rappelle la députée DP Carole Hartmann.

Le tiers-payant pour les plus modestes

Au premier trimestre 2022, seuls 39 médecins et médecins-dentistes ont utilisé le système de remboursement accéléré. Dans ce contexte, un certain délai s'avère toujours nécessaire pour que les assurés bénéficient du remboursement de leur soins. D'après le ministre socialiste, il faut compter un maximum de six semaines pour le traitement des mémoires d'honoraires et factures.