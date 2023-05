Gagne tes places!: LE rendez-vous annuel des amateurs de l'art flamenco, le FlamencoFestival Esch est de retour.

Créé en 2006, le FlamencoFestival Esch est LE rendez-vous annuel des amateurs de l’art flamenco. Chaque année, la Kulturfabrik, le Escher Theater et le Círculo Cultural Español Antonio Machado proposent un programme riche et varié avec des spectacles (danse, chant, guitare), des workshops et des projections de film-documentaires.