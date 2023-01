Retraites en France : Le report de l’âge de départ à 64 ans «n’est plus négociable»

Le report de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, contesté par les syndicats et l’essentiel des oppositions, «n’est plus négociable», a affirmé Élisabeth Borne dimanche, à la veille du début de l’examen du projet en commission à l’Assemblée.

«Ça n’est plus négociable, la retraite à 64 ans et l’accélération (de l’allongement de la durée de cotisation, ndlr) de la réforme Touraine», a affirmé sur franceinfo la Première ministre: «C’est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires (…) C’est nécessaire pour assurer l’équilibre du système».