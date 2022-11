États-Unis : Le reportage d’un présentateur météo vire à la tragédie

Le pilote a pu éviter la route, et ainsi un bilan plus dramatique.

La chaîne de télévision locale WBTV a été endeuillée par la mort de deux de ses employés, mardi à Charlotte (Caroline du Nord). Un présentateur météo et son pilote sont décédés dans le crash de l’hélicoptère qu’ils utilisaient régulièrement pour leurs reportages. Les deux hommes se trouvaient à bord d’un Robinson R44 lorsque l’appareil s’est écrasé près d’une autoroute. Dans ses derniers instants, le pilote Chip Tayag a réussi à éviter la route, un geste qui a forcé l’admiration de la police et des témoins du drame.

«Quand j’ai fait mon stage chez WTBV, Jason Myers tenait toujours à me parler et à faire en sorte que je sois à l’aise sur le plateau. Il était si gentil», se souvient une twitto. Fort de plus de 20 ans d’expérience, Chip Tayag était pour sa part considéré comme l’un des meilleurs pilotes de la chaîne de télévision. «Il se souciait toujours du travail qu’il faisait et s’efforçait de mettre tous ses passagers à l’aise lorsqu’il couvrait les actualités à Charlotte», témoigne son employeur.