Près de Kiev : Le reporter américain a été «tué sur le coup» en Ukraine

Brent Renaud, journaliste américain, a été tué par balles dimanche à Irpin, dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Son collègue ainsi qu'un civil ukrainien qui les accompagnait ont été blessés.

Brent Renaud, un photographe et réalisateur indépendant de 50 ans, est le premier journaliste étranger à être tué depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février. Un journaliste de la télévision publique ukrainienne avait été tué le 1er mars dans le bombardement russe de la tour de télévision de Kiev.

Brent Renaud «a reçu une balle dans la nuque et a été tué sur le coup», a-t-il précisé. Un journaliste de l'AFP a vu le corps du journaliste tué, qui avait ses papiers d'identité sur lui, y compris une ancienne carte d'accréditation du New York Times. Le quotidien américain a précisé dans un communiqué que ce journaliste «talentueux» avait travaillé pour lui dans le passé, dernièrement en 2015, mais que ce n'était pas le cas en Ukraine.

Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé leurs ennemis russes d'avoir tiré sur les journalistes américains, mais l'origine des tirs était difficile à établir dans l'immédiat. Les combats sont intenses dans la région d'Irpin, et des journalistes de l'AFP y ont entendu dimanche des tirs d'artillerie et d'armes plus légères.