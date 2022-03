Stupeur en Australie : «Le requin lui a déchiré le corps en deux et l'a avalé»

Sydney n’avait plus connu d’attaque mortelle de requin depuis 1963. Un nageur s’est fait dévorer par un prédateur d’environ quatre mètres, devant des témoins.

Sydney n’avait plus connu d’attaque mortelle de requin depuis 1963. Mercredi, un nageur s’est fait dévorer par un prédateur d’environ quatre mètres de long, près de Little Bay Beach. Alertés par les hurlements désespérés de la victime, plusieurs pêcheurs et baigneurs ont assisté au drame, impuissants. «Quelqu’un vient de se faire manger par un requin! Oh bon sang c’est insensé. C’est un grand requin blanc. La personne est toujours là-bas!», entend-on dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.