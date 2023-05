Mobilité en France: Le réseau ferroviaire modernisé dans le Grand Est

C'est un plan à 35 milliards d'euros: SNCF Réseau a entrepris d'informatiser et de rationaliser ses très nombreux aiguillages, pour créer de véritables tours de contrôle des voies ferrées. Parmi les sites modernes destinés à être en pointe au niveau national, les postes d'aiguillage de Pagny-sur-Moselle et Strasbourg.

«On a des postes de 1930 ou 1940 avec des grands leviers, clac! C'est le Far West!», décrit le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. SNCF Réseau s'active pourtant depuis 2010 à moderniser ses appareils de voie. «C'est extrêmement lent», reconnaît Alain Quinet, responsable de la stratégie du gestionnaire public des voies ferrées. «Aujourd'hui, sur le réseau structurant on a 1 500 postes d'aiguillage. Une partie est informatisée et une partie ne l'est pas encore. L'idée, c'est de regrouper ça dans une vingtaine de grands centres», appelés Centres commandés centralisés (CCR), expose-t-il.