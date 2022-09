Au Luxembourg : Le réseau RGTR a fait peau neuve et veut se faire connaître

Rendre le réseau RGTR plus efficace. C'était un des objectifs de la refonte du réseau RGTR, les bus interurbains qui roulent à travers tout le Luxembourg. Dernier changement majeur: la nouvelle numérotation entrée en vigueur en juillet Depuis, quelques ultimes ajustements ont été effectués sur des lignes du Nord et de l'Est.

«C'est un long processus qui se termine avec un nouveau réseau», se félicite le ministre déi Gréng de la Mobilité, François Bausch. Une campagne d'information est d'ailleurs lancée pour «expliquer le réseau, le montrer aux gens… On a constaté ces derniers mois que beaucoup ne connaissent pas leurs lignes, on espère qu'ils vont découvrir les possibilités qu'ils ont pour se déplacer en bus dans leur région».

«Le bus, un élément de la chaîne de mobilité»

Fort de désormais 183 lignes de bus, le nouveau réseau RGTR circule 7 jours sur 7, avec des départs de 5h à 23h en semaine et de 6h à 22h les week-ends. Il a été préparé pour répondre aux besoins en mobilité des différentes communes du pays, via une enquête à 31 769 participants et 300 adaptations proposées par 81 communes. Objectifs: «amener résidents et frontaliers aux destinations les plus sollicitées et assurer une desserte attractive en milieu rural», écrit le ministère.