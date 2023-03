Migrants: Le réseau TikTok, le «moyen de promotion» des passeurs

Des centaines de profils

Un autre compte propose à des migrants de passer à l'autre extrémité de la frontière dans l'Etat du Tamaulipas (nord-est), avec une photo de mineurs à bord d'un bateau gonflable. «Nous faisons également des traversées avec des enfants et des familles», précise l'annonce. Des profils similaires se comptent par centaines dans d'autres pays de départ des candidats au voyage vers les Etats-Unis (Guatemala, Colombie et Equateur), a constaté l'AFP.

Plus de 7 000 morts

«Si tu as une voiture et que tu veux te faire de l'argent facile, écris-moi», signale un message en anglais. Moyennant 7 000 dollars par personne, les migrants sont transportés dans la remorque d'une fourgonnette ou d'un camion debout, entassés, sans air, sur des centaines de kilomètres, avec parfois la mort au bout du chemin.

Partages d'expérience

Sur TikTok également, les migrants trouvent des conseils et des partages d'expérience pour leur périlleuse traversée. Aux abords de la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (Comar) à Mexico, Brenand Vilne, un Haïtien de 30 ans, montre sur son téléphone des publications qu'il a cherchées pour traverser le Darien, la forêt entre Colombie et le Panama où de nombreux réfugiés laissent leur vie.

Andrea, 25 ans, et Beatriz, 29 ans, ont quitté le Venezuela en octobre dernier. Andrea montre à l'AFP le profil d'une jeune femme qui est parvenue à entrer aux Etats-Unis, et qui prodigue des conseils à celles et ceux qui sont encore en chemin (médicaments...). «L'expérience de chacun est très personnelle», relativise Beatriz.