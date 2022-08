Cyclisme : «Le réservoir est vide»: Tom Dumoulin arrête le vélo en pleine saison

«Le réservoir est vide». Le cycliste néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro d'Italie en 2017 et champion du monde du contre-la-montre la même année, a annoncé lundi qu'il prenait sa retraite «avec effet immédiat», renonçant à participer aux Championnats du monde le mois prochain en Australie. «J'ai décidé de quitter le cyclisme professionnel avec effet immédiat», écrit-il sur son compte Twitter.

Dumoulin, 31 ans, avait annoncé début juin qu'il mettrait un terme à son activité de coureur cycliste professionnel à la fin de la saison et se disait «impatient» de participer aux Championnats du monde, le mois prochain en Australie. Il a finalement décidé d'accélérer le cours des choses.

Première parenthèse début 2021

Spécialiste du chrono, gros rouleur, à l'aise en montagne, le coureur de la Jumbo-Visma, médaillé d'argent du contre-la-montre l'an passé aux JO de Tokyo, avait déjà mis sa carrière professionnelle une première fois entre parenthèses au début de l'année 2021. Quelques mois plus tard, il avait retrouvé sa place dans le peloton et avait décroché aux Jeux de Tokyo la médaille d'argent du contre-la-montre, un statut de vice-champion olympique qu'il avait déjà obtenu dans la même discipline cinq ans plus tôt aux Jeux de Rio.