Au Luxembourg: Le respect dans les transports en commun, «simple comme bonjour»

Davantage de violences dans les transports

«Trains, tram et bus occupent une importance non négligeable dans le quotidien de dizaines de milliers de clients, expliquent le ministère et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois dans un communiqué. Si la majorité des déplacements et des interactions entre usagers et avec le personnel des transports publics se déroulent sans encombre, certaines expériences montrent que le respect est une valeur cardinale pour la vie en société, qu’il convient de préserver grâce à un effort collectif permanent». C’est la raison pour laquelle les responsables des transports en commun ont décidé d’aborder ce sujet de «manière récurrente» et autour du slogan «Le respect, c’est simple comme bonjour».