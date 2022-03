Le restaurant Um Plateau change de propriétaire

LUXEMBOURG - Son emplacement en fait un endroit mythique. Son nouveau patron, Wengé, veut en faire une référence.

Si la décoration a entièrement été revue pour en faire un lieu convivial où se mêlent les notes de fuchsia, de vert et de gris, côté cuisine, l'esprit n'a pas changé. Il n'y a qu'à goûter les plats, qui restent toujours aussi simples. Quoique. Il n'est pas rare depuis la reprise de voir une côte de cochon ou un jarret de veau braisé côtoyer un filet de carrelet avec son homard, sa bisque et ses épinards.

Quand on vous dit qu'il ne s'agit pas d'un cadre ordinaire. Les clients ne s'y trompent pas. Adresse reconnue par ses fidèles, le Um Plateau affiche salle comble le vendredi soir et le samedi. Et avec Stéphanie Jauquet aux commandes et Stéphane de Vrée aux fourneaux, l'idée est de faire de l'endroit une référence!