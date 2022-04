«Effroi et douleur»: Le restaurant Vapiano, fermé, rend hommage à son employée décédée tragiquement

«Sa disparition tragique nous remplit tous d'effroi, de douleur et nous affecte au plus profond de nous-mêmes». C'est par ces quelques mots que débute le texte, publié ce vendredi après-midi, par le restaurant Vapiano sur sa page Facebook. Une réaction officielle de l'établissement situé au Kirchberg, dont l'une des employées a été retrouvée sans vie le week-end dernier, probablement victime d'un braquage violent qui a mal tourné .

«Sonia avait intégré l'équipe de Vapiano Kirchberg en 2014, considérée comme un membre de l'équipe modèle, son professionnalisme et son dévouement étaient un exemple pour tous», poursuit l'établissement, en son nom, mais plus largement au nom de «Vapiano Luxembourg, de Vapiano France ainsi que les 230 autres restaurants Vapiano». Comme l'ensemble des témoignages recueillis dans l'entourage plus ou moins proche de la victime de 46 ans depuis le drame, Vapiano rappelle son «extrême gentillesse» et son «courage».