Le retard d'Adriano pourrait lui coûter cher

L'attaquant brésilien ne s'est pas présenté au premier entraînement de l'année. L'Inter réclame une amende de 150 000 euros à retenir sur son salaire.

Adriano, en vacances au Brésil, ne s'est pas présenté le 2 janvier pour la reprise des entraînements de l'Inter et n'a fait son apparition au centre d'Appiano Gentile que le lendemain. "Je crois qu'il faut qu'il comprenne que nous voulons qu'il soit heureux et qu'il travaille dans les mêmes conditions que les autres pour être bien avec lui-même et pour pouvoir contribuer au travail d'équipe", a déclaré l'Argentin Javier Zanetti, milieu et capitaine de l'Inter, sur le site du club.