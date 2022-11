Logement au Luxembourg: Le retard d’un projet immobilier exaspère les acquéreurs

«Une attente de près de trois ans pour une maison, c’est inexplicable». «On nous a mis la pression pour que les travaux débutent le plus vite possible. Après, plus de nouvelles…» Les acquéreurs de biens au projet Oschterbour, à Oberkorn, sont énervés par une longue attente, générant parfois un surcoût au niveau de la banque. Certains ont fait part de leur exaspération à L’essentiel: «Le contrat de réservation a été signé en décembre 2018, mais les travaux n’avaient toujours pas commencé au début de la crise Covid».

Selon plusieurs futurs propriétaires, la pandémie a servi «d’excuse» au promoteur Capelli. «Le problème n’est pas le Covid, mais leur mauvaise organisation et leur mauvaise communication», affirme un acheteur dont les travaux de terrassement «ont débuté deux ans après la réservation». Une femme espérant être livrée en juin 2021, après avoir signé la réservation fin 2018, déplore que «rien n’ait bougé sur le chantier avant mars 2021», lorsqu’une entreprise de gros œuvre «a enfin commencé les travaux». Une acheteuse plus tardive, «encore dans les délais», craint que la livraison de son bien «suive le même rythme».

Surcoûts «pas répercutés»

Le promoteur reconnaît, par la voix de son directeur général Jean-Pierre Lequeux, «un besoin de plus de communication et d’attention de la part des clients, car nous n’avons peut-être pas eu la réactivité que nous aurions dû avoir». Il promet à l’avenir «un planning précis, avec les étapes et les dates du chantier», sachant que celles-ci peuvent évoluer en fonction des aléas. En plus de la météo, ceux-ci n’ont pas manqué ces derniers mois.