Terrorisme: Le retour au Luxembourg du jihadiste Duarte n'est «pas prévu»

Sujet sensible en Europe, près de dix ans après le départ de milliers de combattants occidentaux pour rejoindre les rangs de l'État islamique (EI), le statut juridique de ces personnes pose question. L'initiative française préfigure-t-elle une évolution de la doctrine en place? Du côté du Luxembourg, le «cas par cas» prime toujours. Et pour cause, seule la situation de Steve Duarte, originaire de Meispelt, demeure à traiter. L'homme accusé d'avoir commis des exactions dans les rangs de l'EI (NDRL: Il apparaîtrait sur une vidéo de propagande en train de commettre une exécution) est détenu dans la prison de Ghwayran, à Hassaké, dans le nord-est de la Syrie.

Un centre de détention qui a fait l'actualité en début d'année suite aux violents affrontements entre les forces kurdes et les jihadistes de l'EI, désireux de faire libérer des milliers de prisonniers islamistes. Au moins 200 personnes auraient péri dans l'assaut, dont plusieurs mineurs, les terroristes ayant utilisé des enfants comme boucliers humains. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères transmises à L'essentiel, Steve Duarte, 35 ans, «est toujours en vie» et retenu par les Kurdes, qui ont repris le contrôle de la prison.

Rien n'a filtré sur d'éventuelles discussions entre le Luxembourg et le Portugal concernant le cas Duarte. Le ministre n'a pas non plus évoqué cette affaire lors de son récent déplacement en Irak, dont certaines parties du territoire ont été occupées par Daech au milieu des années 2010. «Il s'agit d'une affaire judiciaire et non politique», considérait M. Asselborn il y a trois ans. À ce propos, la justice luxembourgeoise «continue à suivre le dossier de près», a indiqué le parquet, précisant qu'une «instruction est toujours en cours».