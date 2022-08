Vols annulés: Le retour chaotique du Portugal de résidents du Luxembourg

Ce dimanche devait marquer la fin des vacances pour Elisabete et son mari. Partie en famille au Portugal, elle s'est retrouvée comme de nombreux résidents confrontée à une grève qui a touché notamment les aéroports de Lisbonne et Porto.

«J'étais à la plage jeudi après-midi près de Lisbonne et les gens autour de nous, des Français, des Suisses, ont commencé à s'affoler. Puis on a reçu le SMS d'Easyjet annonçant l'annulation de notre vol de dimanche matin. On rentrera finalement ce lundi soir. Mon mari a dû poser un jour de congé car il devait reprendre le travail, raconte-t-elle. On a été pris en otage. Un collègue a dû prendre un vol vers Francfort puis le train jusqu'à Luxembourg».