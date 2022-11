Croix-Rouge à Luxembourg: Le retour d'un Bazar solidaire et convivial

Des visiteurs heureux d'être là

Après les deux dernières années marquées par les restrictions et les mesures sanitaires, «nous avons pu refaire un "Bazar" sous une forme conviviale», souligne Manou Hoss. «Le Bazar, c'est toujours solidarité et convivialité. C'est le moment où les bénévoles et les membres de la Croix-Rouge, toute la communauté, se retrouvent. C'était donc un grand succès cette année et nous en sommes très heureux».