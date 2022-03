Le retour dans les bacs de Whitney Houston

Malgré la drogue, l’alcool et sa liaison tumultueuse avec Bobby Brown, l'inoubliable interprète de «Bodyguard» revient au premier plan en beauté.

Avec les claviers electro pop de «Nothing But Love», on retrouve l’univers r’n’b de son précédent album, l’agressivité de la production en moins. Sur le slow «I Look To You», on perçoit dans la voix plus rauque de la chanteuse de 46 ans tout ce qu’elle a dû endurer ces dernières années.

Si l’on sent l’artiste moins apte à tenter des performances vocales, le timbre de sa voix est devenu plus sensuel, tout en gardant sa personnalité. Sur un air de ballade arrangée avec légèreté, la chanson composée par R. Kelly, «Like I Never», permet un duo séduisant avec Akon. Passé le titre «A Song For You», qui mélange avec maladresse un rythme de dancefloor et une ambiance de piano-bar, la composition de Diane Warren, «I Didn’t Know My Own Strength», devrait mettre tout le monde d’accord.